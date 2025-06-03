İstanbul’da nefes kesen operasyon! Baron çatıdan yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul polisi Sultanbeyli’de dron destekli düzenlediği operasyon film sahnelerini aratmadı. Polis kapıları koç başı ile kırarken, şüpheliler uyuşturucuları camdan aşağı attı.

İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 Mayıs 2025 tarihinde Battalgazi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

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Yapılan istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen ikamete, çevre güvenliği sağlanarak dron destekli operasyon gerçekleştirildi. Polisin geldiğini fark eden şüpheliler Y.A. ve İ.H.B., evde bulunan uyuşturucu maddeleri hızla pencereden dışarı attı. Ardından çatıya çıkarak film sahnelerini aratmayan bir kaçış girişiminde bulunan şüpheliler, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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Evde yapılan aramalarda, 7 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid), 1 adet hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve aseton, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, 27 Mayıs 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.

Operasyon anları ise dron ile saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin, uyuşturucu paketlerini pencereden atması ve çatıya kaçmaları, film sahnelerini aratmayan görüntüler oluşturdu.

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