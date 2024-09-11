İstanbul’da okul servislerine sıkı denetim! Sürücüler mercek altında

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul’da okul servislerine sıkı denetim! Sürücüler mercek altında

İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, okul servislerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Trafik Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi’nde kurulan kontrol noktasında servis araçlarını titizlikle denetledi.

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Öğrencileri taşıyan servisler birer birer durdurulurken, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgeleri detaylı bir şekilde incelendi.

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Belgelerinde eksiklik tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanırken, öğrencilere de güvenlik konusunda önemli uyarılar yapıldı.

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Ekipler, öğrencilerin emniyet kemeri kullanmaları gerektiğini vurgulayarak bilgilendirici broşürler dağıttı.

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Bu kapsamlı denetimlerin, hem sürücülerin hem de öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

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