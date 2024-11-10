İstanbul'da ölümcül virüs! En çok hangi ilçelerde görüldüğü belli oldu

Sivrisineklerin taşıdığı ve 2010'da Türkiye'de belirlenen Batı Nil Virüsü, Sağlık Bakanlığı'nın Ağustos ayında gerçekleştirdiği açıklamaya göre bu yıl altı kişide görüldü. Fakat, bu duyurunun ardından yeni bir resmi açıklama yapılmadı.

6 KİŞİDE TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul'da Batı Nil Virüsü tehlikesi yeniden gündem oldu. Türkiye'de ilk kez 2010 yılında görülen ve sivrisineklerle bulaşan bu virüs, 2024 yılında da vakalara yol açtı. Sağlık Bakanlığı, Ağustos ayında gerçekleştirdiği açıklamada altı kişide virüs tespit edildiğini ifade etmişti. Ancak o tarihten bu yana yeni bir resmi bilgi paylaşılmadı.

2021'DA 20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

BBC Türkçe’ye açıklamada bulunan uzmanlar, sahadan elde edilen veriler ışığında bu yıl Türkiye genelinde birçok vakanın görüldüğünü vurguluyor. İklim değişikliğinin etkisiyle hastalığın ortaya çıkış döneminin değişkenlik gösterebileceğine dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı ve çeşitli sağlık kuruluşları, vatandaşları gerekli önlemleri almaya çağırıyor.

Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, 2010'da 40 vaka bildirildiğini ve bu sayının önemli olduğunu ifade ediyor. 2019'da İstanbul’da yaşanan salgında ise yaklaşık 20 kişi hastaneye yatırılmıştı.

EN ÇOK HANGİ İLÇELERDE ARTTI?

Ergönül, 2024’te ise İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi bölgelerde vaka sayısının arttığını belirtiyor. Bu durumun, bu bölgelerdeki göl ve göletlerde yoğunlaşan sivrisinek popülasyonundan kaynaklandığı ifade ediliyor.

2024'TE VAKALAR DAHA FAZLA OLABİLİR

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2010 yılından itibaren Türkiye'de görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir” denildi. Uzmanlar, 2024’te bildirilen vakaların çok daha fazla olabileceğini tahmin ediyor.

İSTANBUL DIŞINDA GÖRÜLEN VAKA ALANLARI

Batı Nil Virüsü, İstanbul dışında da farklı bölgelerde görüldü. Edirne, Kırklareli, Bursa, Adana, Osmaniye ve Antakya gibi şehirlerden örnekler veren Prof. Dr. Ömer Ergönül, Türkiye genelinde yüzlerce vakanın olabileceğini belirtti. Ergönül, sürecin zorluklarına dikkat çekerek, “Vakanın tespiti ve tanı için Ankara'ya gönderilmesi gibi aşamaların her biri sorunlu olabiliyor” dedi.