Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler ilçelerinde faaliyet gösteren bazı işletmelerin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. 5 farklı kurşunlama olayına karışan 8 şüpheli tespit edildi.

ADRESLERE BASKIN DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimatla harekete geçen polis Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.