İstanbul’da palalı otoparkçı dehşeti

Beyoğlu’nda eğlence mekanından çıkan İranlı bir şahıs, etrafa küfürler savurunca 2 otoparkçı tarafından palalı saldırıya uğradı. Kendini yumruk ve tekmelerle savunan şahıs, bacağından ağır yaralandı. Polis saldırganları yakaladı.

İstanbul’da palalı otoparkçı dehşeti

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 04.45 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. İran uyruklu Mosoud G., bir eğlence mekanına gitti. Burada alkol alıp eğlenen şahıs ardından evine gitmek üzere yola koyuldu.

Şahıs cadde üzerinde yürüdüğü esnada yüksek sesler bağırarak etrafa küfürler savurdu. Bunu duyan caddedeki otoparktaki iki kişi, şahsa uyarıda bulundu. Küfür etmeye devam etmesi üzerine eline pala geçiren iki saldırgan, şahsa saldırmaya başladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yumruk ve tekme atarak kendini savunmaya çalışan şahsı, pala darbeleri sonucu bacağından ağır şekilde yaralandı.
Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polisler hastaneye giderek şahsın ifadesine başvurdu. Ancak şahıs, aşırı alkollü olduğunu, olayın nerede ve nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını, kendisini yaralayan şahısları ise tanımadığını ve kimseyle husumetinin olmadığını belirtti.

SERBEST KALDILAR

Bunun üzerine olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, İranlının aşırı alkollü olduğunu 2 şahıs ile aralarında kavga ettiklerini, olayda bulunan 1 şahsın elinde büyük ebatlara sahip bir kesici alet olduğunu ve İranlıya savurduğu tespit etti.

Buradan yapılan çalışmalar sonucunda şahısların bir sokaktaki otoparkta olabilecekleri bilgisine ulaşıldı. Devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren elinde pala bulunan Velat Ç. ve olay esnasında kavgada bulunan Şiyar S. otopark içerisinde kaçmalarına fırsat verilmeden yakalandı.

Olayı kendilerinin gerçekleştirdiklerini itiraf eden iki şahıs, palayla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemleri yapılan iki şahıs, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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