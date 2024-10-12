İstanbul'da polisten elektronik sigara operasyonu

Kaynak: AA
İstanbul'da polisten elektronik sigara operasyonu

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 437 elektronik sigara ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul polisinden kaçakçılık operasyonu. Elektronik sigara satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda 2 bin 437 elektronik sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüttü.

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Bu kapsamda, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden elektronik sigara cihazı ve türevlerinin satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul'da belirlenen 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 2 bin 437 elektronik sigara cihazı ve türevleri, 57 akıllı cep telefonu, 71 bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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