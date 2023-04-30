İstanbul’da sadece Araplara özel gece kulübü açıldı. Boş yer yok

Taksim’de yeni açılan bir gece kulübünün müşterilerinin neredeyse tamamı Araplardan oluşuyor. Mekanda boş yer kalmadığı gözlerden kaçmadı.

İstanbul’da sadece Araplara özel gece kulübü açıldı. Boş yer yok

Hükümetin olmayan göç politikası, sığınmacı sorunu ve sınır güvenliği konuları son dönemin en çok tartışılan konularından bir tanesi. Konuyla ilgili neredeyse her gün yeni bir hadise yaşanıyor.

Türkiye, özellikle Arap coğrafyasından kaçanlar için cazibe merkezi haline gelmeye başlamışken, İstanbul Taksim’den gelen bir görüntü ise dikkatleri çekti.

Taksim’de yeni açılan bir gece kulübünün neredeyse tüm müşterilerinin Araplardan oluşması gözlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Türk toplumunun yaşam tarzına karışan, hatta geçtiğimiz Ramazan ayında oruç tutmayan vatandaşlarımıza yönelik tepki çeken söylemlerde bulunan sığınmacıların, gece kulübünde alkolün su gibi aktığı görüntülere kendi vatandaşlarına tepki gösterip göstermeyeceği ise sosyal medya kullanıcıları tarafından soruldu.

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