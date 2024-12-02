İstanbul’da sahte döviz operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da sahte döviz operasyonu

İstanbul polisi ATM’lerin sayma makinelerine sahte dolar ve Euro banknotların konulduğu bilgisi sonrası çalışmalarını hızlandırdı. Teknik ve fiziki takiplerini artın polis, Bağcılar’da bir eve düzenlediği baskında 25 bin dolar ve 58 bin sahte Euro banknot ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da son günlerde ATM ve para sayma makinelerinin tespit edemediği belirlenen yüklü miktarda sahte doların piyasaya sürülmesi üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Sahte paraların Bağcılar'da bir evde tutulduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul’da sahte döviz operasyonu

Operasyonda Reşat İsmail, Uzan Sağaltıcı ve Fatih Tekil gözaltına alındı. Aramalarda 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro ile 2 para sayma makinesi ele geçirildi.

İstanbul’da sahte döviz operasyonu

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelier çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da sahte döviz operasyonu

İstanbul’da sahte döviz operasyonu

İstanbul’da sahte döviz operasyonu

İstanbul’da sahte döviz operasyonu

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