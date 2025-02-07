İstanbul'da sahte içkiden 70 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da sahte içkiden 70 kişi öldü

İstanbul'da 23 günde sahte içkiden 70 kişi öldüğü ve 150 kişinin hastaneye başvurduğu açıklandı.

Sahte içki, İstanbul'da da can almayı sürdürüyor. Megakentte 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki kaynaklı 70 kişi yaşamını yitirdi. 150'den fazla kişinin de hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi." dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sabah saatlerinde kentte son zamanlarda sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıklamıştı.

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