İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edilirken, 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

İstanbul’da son 72 saatte sahte içki sebebiyle rahatsızlanarak şehir genelindeki çeşitli hastanelere gelen 83 kişiden 30’u yaşamını yitirdi. Sahte içkiden zehirlenen 31’i yoğun bakımda 49 kişi ise hastanede tedavi görüyor.

İstanbul’da sahte içki tüketimi nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısı 83’e ulaştı. Sahte içki kaynaklı metanol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerden 30’u hayatını kaybetti. Yetkililer, olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Metanol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerden 31’i yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor. Ayrıca, 18 kişi ise normal serviste tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan 4 kişi ise taburcu edilerek sağlıklarına kavuştu.

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