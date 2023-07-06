İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 2 şüpheli yaralandı

İstanbul'da sahte ilaç üreterek sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 2 şüpheli yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta ikamet eden yabancı uyruklu bir grubun sahte kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar üreterek bunu ülke içinde ve yurt dışında fahiş fiyatla sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin eczacı olduğu öğrenildi.

Söz konusu adreste yapılan aramada, çeşitli markalara ait çok sayıda ilaç ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ve materyaller ele geçirildi.

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