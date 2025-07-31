İstanbul’da sanayi sitesinde silahlı hesaplaşma

Olay, saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arızalanan aracını sanayiye getiren kişi, yapılan işlemlerin ardından istenen fiyatı fazla buldu. Bunun üzerine araç sahibiyle iş yerindeki çalışanlar arasında tartışma başladı. Tartışma kısa süre sonra tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Kavga sırasında araç sahibiyle sanayiye gelen H.D. yanındaki silahla önce havaya ateş etmeye başladı, ardından da kavga ettiği kişilere silahını doğrultarak ateş etmeyi sürdürdü. Olayda iş yeri çalışanlarından M.K.Y. bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, park halinde bulunan bir otomobile de kurşun isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı M.K.Y. ambulansla hastanede kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında silahı ateşleyen H.D. ve olaya karıştığı öğrenilen E.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Diğer yandan iş yerinin dışına taşan kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga sırasında şüphelinin havaya ve kavga ettiği kişilere silahı doğrultarak ateş ettiği anlar görülürken, tarafların tekme ve yumruklarla kavga ettiği anlar da görüntülerde yer aldı. Kavga anında çevredeki bazı kişilerin ise olayı izledikleri görüldü.