İstanbul'da sarıklı cübbeli icazet töreni

İstanbul Esenler’de, eğitimlerini tamamlayan hafızlar icazet töreni için mehteran eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul'da sarıklı cübbeli icazet töreni

İstanbul Esenler’de eğitimlerini tamamladıkları belirtilen hafızların icazet törenleri için mehteran eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Küçük yaşta olduğu videoda gözüken onlarca gencin sarıklı ve cübbeli şekilde cadde ortasında yaptıkları yürüyüş sonrasında icazet aldıkları belirtildi.

Hangi tarikat veya cemaatten oldukları paylaşılmayan video kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

TEVFİK GÖKSU’DA KATILDI

Mehter marşı ile cadde boyunca yürüyüş yaptıktan sonra Esenler Merkez Camisinde düzenlenen icazet törenine Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’da katıldı.

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