İstanbul’da şehit bekçi Uğur Gölçek'e son veda!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Bağcılar’da kimlik kontrolünde şehit olan bekçi Uğur Gölçek için İstanbul’da tören düzenlendi. Fatih Camii’ndeki cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde defnedilen Gölçek’e, ailesi ve yetkililer son görevini yerine getirdi.

Yüzyıl Mahallesi'nde 1 Mart saat 23.30 sıralarında kimlik kontrolü yapan bekçilerin "dur" ihtarına uymayan 4 şüphelinin silahlı saldırısına sonucu Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede dün şehit oldu.

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Gölçek için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Gölçek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Camisi'ne getirildi.

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Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız katıldı.

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Anne Gülizar ve baba Gaffar Gölçek, cenaze töreninde gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmek üzere götürüldü.

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Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilen Uğur Gölçek'in cenazesine, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

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İstanbul’da şehit bekçi Uğur Gölçek'e son veda!

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