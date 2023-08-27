İstanbul'da serviste bekleyen otomobile Tekirdağ'da trafik cezası kesildi

İstanbul'da kaza yapıp servise getirilen hasarlı otomobile, Tekirdağ Çorlu'da trafik cezası kesildi. Ceza makbuzunu görünce şaşkına dönen araç sahibi, ''Bu araba bir aydır servisten çıkmadı, bu halde nasıl gezecek'' dedi.

KAYNAK: DHA
İstanbul'da serviste bekleyen otomobile Tekirdağ'da trafik cezası kesildi

İstanbul'da yaşayan iş insanı Ahmet O.'nun, geçirdiği bir kaza nedeniyle yaklaşık bir aydır serviste olan hasarlı otomobiline trafik cezası geldi. İddiaya göre, serviste onarılan otomobilin plakasına, 20 Ağustos Pazar günü Tekirdağ Çorlu TEM Otoyolu'nda 'Dur' ihtarına uymamaktan ceza kesildi. Ceza makbuzu mail adresine ulaşan O., servisten çıkmayan otomobilinin plakasına kesilen ceza karşısında şaşkına döndü. O., ilgili kurumlara ulaşarak cezaya itiraz etti.

"BU ARABA SERVİSTEN BİR AYDIR ÇIKMADI"

Ağır hasarlı otomobilinin yanında konuşan iş insanı O., "kaza yaptık. Bu araba bir aydır Maslak Oto Sanayi bölgesinde serviste. Araba hasarlı durumdayken, Tekirdağ Çorlu'da önceki gün gece saat 22.00'de 'dur' ihtarına uymamış, ceza yemiş. Mail geldi bana, 951 lira ceza yazılmış. Şimdi ben bunu araştırdığımda, Tekirdağ Çorlu'ya gitmem gerektiği söylendi. Bu iş böyle olmamalı. Belliki bunda bir yanlışlık var. Ya plakayı yanlış yazdılar ya da başka bir şey oldu. Bu araba bir aydır servisten çıkmadı. Bu halde de çıkamaz, nasıl gezecek. Bu hata olabilir. Hata olduktan sonra da vatandaşa kolay yoldan halledebilme imkanı sunulmalı. Bunun cezasını, bu hatanın bedelini vatandaş ödememeli. Parayı ödememeli, ayrıca da kolay yoldan halledebilmeli. Gerekli yerlere başvurumu yaptım" dedi.

"ARAÇ 20 GÜNDEN FAZLADIR SERVİSİMİZDE"

Servisin sahibi Cumhur K., "Araç yaklaşık 20 günden fazladır servisimizde. Kaza tarih tutanakları, tespit tutanakları her şeyi var. Araç sahibi bize aracın ceza yediğini söyleyince çok şaşırdık. Sonrasında gerekli belgeleri, servis giriş formlarını, yetki belgelerini hepsini yolladık gerekli mercilere. Trajikomik bir olay beyefendinin başına geldi. Umarım başkasının başına gelmez. Kısa sürede hızlı bir şekilde çözülmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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