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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Meteoroloji'den yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli rüzgardan ağaç devrilmeleri meydana geldi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:13
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İstanbul'da şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
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İHA'nın haberine göre, Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarı sonrası yağmur öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle ufak çaplı ağaç devrilmeleri meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası'nda yağış etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde başlayan yağış kısa sürede şehir merkezinde de etkili oldu. Yağmur ve şiddetli rüzgar uyarısı ile birlikte vatandaşlardan kimisinin önlem alarak şemsiye ile dışarıya çıktığı görülürken kimi vatandaşın ise hazırlıksız yakalandığı görüldü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ufak çaplı ağaç devrilmeleri meydana geldi. Yağış ile birlikte trafik yoğunluğu da artmaya başladı. Öte yandan, yağışın gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

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