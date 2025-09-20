İstanbul'da silahlı çete çökertildi

İstanbul'da silahlı çete çökertildi

İstanbul, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda iş yeri saldırganlarına baskın 10 kişilik bir çete çökertildi.

İstanbul Ümraniye'de 5 Eylül 2025'te bir iş yerine motosikletle gelen 2 kişi kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Olay yeri ve çevresindeki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, fiziki ve teknik takip sonucu saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheliyi 9 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı.

Zeytinburnu'nda ise 11 Eylül'de hastane önünde eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez'e yönelik silahlı saldırı meydana geldi. 60 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. 12 Eylül'de düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Toplam 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ümraniye'de yakalanan 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Zeytinburnu'nda gözaltına alınanların da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

