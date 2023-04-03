3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da skuter için yeni dönem. İBB üç başlıkta açıkladı

İstanbul'da skuter için yeni dönem. İBB üç başlıkta açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kısa mesafelerde yaygın olarak kullanılan elektrikli skuterların park sorununu çözmek ve kullanımını kolaylaştırmak için yeni kararlar aldı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 22:49
Takip Et

İstanbul'da skuter için yeni dönem. İBB üç başlıkta açıkladı

İstanbul'da skuter için yeni dönem. İBB üç başlıkta açıkladı
+
Aa
-

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce tarafından açıklanan eylem planına göre, 1500 yeni park alanı oluşturulacak ve bazı bölgelerde hız sınırları belirlenecek. Ayrıca kullanıcılara düzenli olarak eğitimler verilecek.

Gökce, skuter'lar ile ilgili tüm paydaşlarla alınan kararların önemli olduğunu vurgulayarak, bu adımların düzensiz park sorununu azaltacağını ve kullanımını daha güvenli hale getireceğini belirtti.

İstanbul'da ulaşımın önemli bir parçası haline gelen elektrikli skuterlar, kısa mesafelerde pratik ve ekonomik bir seçenek olarak tercih ediliyor. Ancak, bu yaygın kullanımın yol açtığı park sorunları ve güvenlik endişeleri nedeniyle, İBB'nin bu adımları sektörde olumlu karşılandı.

Gökce, soyal medya hesabından yaptığı paylaşımında alınan kararları şöyle açıkladı:

"Skuterlar ile ilgili tüm paydaşlarla önemli bir adım attık. Hem Skuterların kullanımını kolaylaştırmak hem de düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak için yeni bir eylem planı hazırladık. Yeni planımız çerçevesinde atacağımız adımları paylaşmak isterim.

1- Skuter Park Alanları: 1500 park alanı açılacak. İlçe Belediyeleri ile konumları belirlenen bu park alanlarının yapımına operatörler de katkı sağlayacak. Park alanlarına park eden kullanıcılardan yüzde 10-15 indirime tekabül eden açılış ücreti alınmayacak.

2- Hassas Bölgeler: Yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri “hassas bölge” olarak tanımlanıp, bu bölgelerde hız sınırı 12,5 km/s olarak düzenlenecek.

3- Entegrasyon ve Eğitim: Kullanıcılara operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek. Operatörlerin mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek.

Kuracağımız E-Skuter Komisyonu ile ilçe belediyeleri, operatörler ve idaremiz eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Hayatı İstanbullular için daha da kolay bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sürece katılan tüm paydaşlara teşekkür ederim."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
3
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
4
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
5
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
6
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
7
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Zafer Turan Eyüpspor'dan umutlu
﻿Zafer Turan Eyüpspor'dan umutlu
﻿Zafer Turan Eyüpspor'dan umutlu
﻿Çöpün yanında poşet içerisinde parçalanmış bir bebek cesedi bulundu
﻿Çöpün yanında poşet içerisinde parçalanmış bir bebek cesedi bulundu
﻿Çöpün yanında poşet içerisinde parçalanmış bir bebek cesedi bulundu
﻿Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
﻿Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
﻿Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
﻿Maltepe sahilde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Maltepe sahilde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Maltepe sahilde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.