İstanbul'da skuter için yeni dönem. İBB üç başlıkta açıkladı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce tarafından açıklanan eylem planına göre, 1500 yeni park alanı oluşturulacak ve bazı bölgelerde hız sınırları belirlenecek. Ayrıca kullanıcılara düzenli olarak eğitimler verilecek.

Gökce, skuter'lar ile ilgili tüm paydaşlarla alınan kararların önemli olduğunu vurgulayarak, bu adımların düzensiz park sorununu azaltacağını ve kullanımını daha güvenli hale getireceğini belirtti.

İstanbul'da ulaşımın önemli bir parçası haline gelen elektrikli skuterlar, kısa mesafelerde pratik ve ekonomik bir seçenek olarak tercih ediliyor. Ancak, bu yaygın kullanımın yol açtığı park sorunları ve güvenlik endişeleri nedeniyle, İBB'nin bu adımları sektörde olumlu karşılandı.

Gökce, soyal medya hesabından yaptığı paylaşımında alınan kararları şöyle açıkladı:

"Skuterlar ile ilgili tüm paydaşlarla önemli bir adım attık. Hem Skuterların kullanımını kolaylaştırmak hem de düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak için yeni bir eylem planı hazırladık. Yeni planımız çerçevesinde atacağımız adımları paylaşmak isterim.

1- Skuter Park Alanları: 1500 park alanı açılacak. İlçe Belediyeleri ile konumları belirlenen bu park alanlarının yapımına operatörler de katkı sağlayacak. Park alanlarına park eden kullanıcılardan yüzde 10-15 indirime tekabül eden açılış ücreti alınmayacak.

2- Hassas Bölgeler: Yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri “hassas bölge” olarak tanımlanıp, bu bölgelerde hız sınırı 12,5 km/s olarak düzenlenecek.

3- Entegrasyon ve Eğitim: Kullanıcılara operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek. Operatörlerin mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek.

Kuracağımız E-Skuter Komisyonu ile ilçe belediyeleri, operatörler ve idaremiz eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Hayatı İstanbullular için daha da kolay bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sürece katılan tüm paydaşlara teşekkür ederim."