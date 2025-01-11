İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava hakim

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava hakim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da soğuk hava ve yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da soğuk hava ve yağış etkili oluyor. Taksim ve Beşiktaş'ta sabah saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar şemsiyeleri ile yürümekte güçlük çekti.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklıkları düne göre 5 derece düştü. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar saçaklara sığındı.

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Beşiktaş'ta da aralıklarla yağış etkili oluyor. Yağmurdan ıslanmak istemeyen vatandaşlar şemsiyelerini açarak yürüdü. Bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için duraklara sığındı.

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Yağışın hafta sonu boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava hakim

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