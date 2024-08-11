İstanbul’da sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü

İstanbul’un Silivri ilçesinde yaşayan sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silivri Gümüşyaka Gölet'te yaşayan sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü açıkladı.

Paçalı, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Silivri Gümüşyaka göletinde yaşayan sahipsiz hayvanların zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye ulaştıklarını,1 anne ve 2 yavrunun cansız bedeni ile karşılaştıklarını,çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgide ise 6 yavrunun daha olduğunu öğrendiklerini söyledi.

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Çevrenin araştırıldığını belirten Paçalı, Jandarma ve Belediye ekiplerinin olay yerinde olduğunu, İlçe Tarım ekiplerini beklediklerini ifade etti.

Köpeklerin zehirlendiği bölgede içinde et kalıntıları bulunan şüpheli bir poşet bulunduğunu aktaran Paçalı, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla toksikolojik inceleme ve parmak izi araştırması yapılacağını, Olay yeri inceleme ekiplerinin savcılık talimatıyla bölgede araştırma yaptığını ifade etti.

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NE OLMUŞTU?

Sokak hayvanları ile ilgili yaşanan bazı olaylar son zamanlarda gündemden düşmüyor. Sokak köpeklerinin yoldan geçen insanlara saldırdığı gerekçesiyle iktidar, sokak hayvanları ile ilgili 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"'ni 2 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe koydu.

Koyulan 17 maddelik kanun teklifinde köpeklerin uyutulmasının da yer almasına vatandaşlar ve muhalefet tarafı tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP ve MHP oyları ile yasalaşan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüreceklerini duyurdu.

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