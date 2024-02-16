İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve "Redkitler" olarak tanınan suç örgütü üyelerinin aralarında birtakım çıkar çatışmaları bulunan "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla sürekli silahlı çatışmaya girdiği tespit edildi.

"Redkitler" suç örgütünün elebaşı olan F.D'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmeye çalıştığı ve bu amaçla da Genç Fenerbahçeliler tribün lideri C.G'ye Bağcılar'da Ağustos 2023'te silahlı saldırı düzenlendiği ve ocak ayında Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İ.G'ye yönelik silahlı saldırıda Ş.K'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Söz konusu suç örgütünün toplamda 22 eylem ve 54 ruhsatsız silah bulundurma suçu işlendiğinin tespit edildiği soruşturmada 61 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla; Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan birçok adrese polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 3 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan şahısların yakalanabilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.