Tekel bayi saldırısı altından ünlü suç örgütü çıktı

2 Şubat tarihinde Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde bir kişi tekel bayisine silahlı saldırı düzenlemişti. Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, silahlı saldırıyı düzenleyenlerin Barış Boyun’un yönettiği suç örgütünün yaptığı tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından şüphelilerin adresine yapılan baskında ekipler, U.M., K.Ç., M.E.H., F.Y. ve Y.O. ile çocuk yaştaki A.A., B.A. olmak üzere toplamda 7 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusunda Eyüpsultan, Arnavutköy ve Bakırköy’de de benzer suçlara karıştıkları tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 4 Şubat günü saat 01.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Ferhat Sokak'ta bulunan bir tekel bayisine, işletme sahibi Tayfun K.’nın içeride oturduğu sırada yüzü maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırganlar, ateş ederek olay yerine geldikleri araçla kayıplara karışmıştı.

Olay sonucu, kurşunların hedefi olan Tayfun K., şans eseri mermilerden biri yüzünü sıyırırken, diğer kurşun yüzünü koruduğu sırada eline isabet etti.

Elinden kanlar akan Tayfun K., sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.