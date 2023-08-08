İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi

UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,2 olarak belirlenirken taksi indi bindi ücreti 70 liraya çıktı.

İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi

UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.

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