İstanbul'da tanker karaya oturdu. Kaptandan “Kırılmak üzereyiz, batıyoruz” anonsu

İstanbul'da, fırtına nedeniyle bir tanker karaya oturdu, kırılma tehlikesi yaşadı. Geminin kaptanının 'Batıyoruz, acil yardım' anonsu üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'da tanker karaya oturdu. Kaptandan “Kırılmak üzereyiz, batıyoruz” anonsu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Zeytinburnu'nda Ahırkapı demirleme sahasında demirleyen Türkiye bandıralı "Kadriye Ana" isimli gemi, şiddetli lodos nedeniyle karaya oturdu.

İstanbul'da gemi karaya oturdu

Geminin kaptanı, kurtarma ekiplerine telsizle acil yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine kurtarma ekipleri hemen harekete geçti.

Kaptanının kısa süre sonra, "Kırılmak üzereyiz, kayalıklara oturduk, kayalıklara çıkacağız, acil yardım, acil yardım istiyorum" telsiz mesajı duyuldu.

Gemidekileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet görevlilerinin çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: DHA

TANKER 79 METRE UZUNLUĞUNDA

Gemi trafiği izleme servisi Vesselfinder.com'daki bilgilere göre Kadriye Ana adlı kimyasal ve petrol ürünleri tankeri, 2010 yılında yapıldı ve Selay Denizcilik A.Ş.'ye ait. Geminin uzunluğu 79 metre.

Geminin dolu olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 5

DRAGOS SAHİLİNDE TEKNE BATTI

Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.

Fotoğraf: AA

Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.

Fotoğraf: AA

Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.

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