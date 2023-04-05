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İstanbul'da annesini kaynar suyla yakıp bıçaklayan kadın yakalandı

Küçükçekmece'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, çıkan tartışmada yüzüne kaynar su döktüğü annesini kolundan bıçaklayarak yaraladı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:34
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İstanbul'da tartıştığı annesini kaynar suyla yakıp bıçaklayan kadın yakalandı

İstanbul'da annesini kaynar suyla yakıp bıçaklayan kadın yakalandı
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Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; İnönü Mahallesi'ndeki evdelerinde S.E. ile annesi H.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E'nin eşi araya girerek, ikiliyi ayırmaya çalıştı. S.E, bu sırada annesinin üzerine kaynar su fırlattı.

Sıcak su yüzüne gelen H.E. ile eşi yaralanırken şüpheli, evde bulunan bıçakla annesini kolundan yaraladı.

Dışarı çıkarak evlerini yakacağını da söyleyen S.E, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Anne H.E. ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Götürüldüğü emniyette, "intihara teşebbüs", "kasten yaralama" ve "tehdit" gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edilen S.E, buradaki işlemlerinin ardından tedavisi yapılmak üzere bir hastanenin psikiyatr bölümüne sevk edildi.

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