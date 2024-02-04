İstanbul'da tekel bayisine silahlı saldırı. Saniye saniye kaydedildi.

Silahlı saldırı, saat 01.00 sıralarında, Soğanlı Mahallesi Ferhat Sokak'ta bulunan tekel bayisinde meydana geldi. Dükkanın sahibi Tayfun K. içeride oturduğu esnada kar maskeli bir şahıs, dükkana girip silahla bir anda ateş etmeye başladı.

Olay yerine otomobille geldiği belirlenen kar maskeli şüpheli şahıs, aracına binerek tekel dükkanından uzaklaştı.

Tayfun K.'ya sıkılan bir kurşun yüzünü sıyırırken, sıkılan diğer kurşun ise yüzünü koruduğu sırada eline denk geldi. Elinden yaralanan Tayfun K., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan kar maskeli şahsı yakalamak için operasyon başlattı. Saldırı anları dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta, şüphelinin içeriye girerek ateş ettiği ve Tayfun K.'nın kendini korumaya çalıştığı görülüyor.