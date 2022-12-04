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İstanbul'da vapurdan denize yolcu düştü

İstanbul'da Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Yolcular tarafından denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarılan şahıs, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 20:03
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İstanbul'da vapurdan denize yolcu düştü

İstanbul'da vapurdan denize yolcu düştü
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Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurdaki bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için yolcular ve gemi çalışanları seferber oldu.

Denize düşen şahıs, yolcular ve gemi çalışanları tarafından denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karada bekletilen sağlık ekipleri denizden kurtarılan şahsa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşanan o korku dolu anlar vapurdaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde denize düşen şahsın denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldığı görülüyor. (İHA)

                         

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