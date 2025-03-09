İstanbul'da virajı alamayarak devrildi! Mıcırlar yola döküldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da virajı alamayarak devrildi! Mıcırlar yola döküldü

İstanbul Kadıköy’de bir mıcır yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken taşıdığı mıcırlar yola savruldu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Merdivenköy Mahallesi, Şair Arşi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Menderes Özdemir'in kontrolündeki 34 GA 8185 plakalı hafriyat kamyonu, Fikirtepe kentsel dönüşüm alanı yolunda virajı döndüğü sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförü Özdemir hafif yaralanırken, kamyonda yüklü mıcır yola döküldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı şoförün tedavisini yaparken polis ekipleri dökülen mıcır nedeniyle kapanan yolda güvenlik önlemi aldı. Kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve mıcırın yoldan temizlenmesiyle trafik yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da virajı alamayarak devrildi! Mıcırlar yola döküldü

İstanbul'da virajı alamayarak devrildi! Mıcırlar yola döküldü

İstanbul'da virajı alamayarak devrildi! Mıcırlar yola döküldü

İstanbul'da virajı alamayarak devrildi! Mıcırlar yola döküldü

İstanbul'da virajı alamayarak devrildi! Mıcırlar yola döküldü

İstanbul'da virajı alamayarak devrildi! Mıcırlar yola döküldü

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