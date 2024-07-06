İstanbul’da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yarın Şişli’de düzenlenecek olan “Bizim Sokak Etkinliği” nedeni ile kapalı olacak yolları açıkladı. Açıklanan cadde ve sokaklar saat 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Kapalı olacak yollar için ise yeni alternatif güzergahlar belirlendi.

KAPALI OLACAK YOLLAR

Yayla Mahallesi Talimhane Sokak-Koranti Sokak arası

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak-Kuruçay Caddesi arası

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak-Şahap Sokak arası

İnönü Mahallesi Papa Roncalli Sokak-Cebel Sokak-Satırcı Sokak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Ecza Sokak

Yay Meydanı Caddesi

Sebahattin Delice Sokak

Fevzi Çakmak Caddesi

Ercan Sokak

Çamözü Sokak

Şahap Sokak

Savaş Sokak

Çobanlıoğlu Sokak

Seymen Sokak

Baruthane Caddesi

Babil Sokak

Harbiye Çayırı Sokak

Cebel Topu Sokak