İstanbul’da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yarın Şişli’de düzenlenecek olan “Bizim Sokak Etkinliği” nedeni ile kapalı olacak yolları açıkladı. Açıklanan cadde ve sokaklar saat 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.
Kapalı olacak yollar için ise yeni alternatif güzergahlar belirlendi.
KAPALI OLACAK YOLLAR
Yayla Mahallesi Talimhane Sokak-Koranti Sokak arası
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak-Kuruçay Caddesi arası
Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak-Şahap Sokak arası
İnönü Mahallesi Papa Roncalli Sokak-Cebel Sokak-Satırcı Sokak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Ecza Sokak
Yay Meydanı Caddesi
Sebahattin Delice Sokak
Fevzi Çakmak Caddesi
Ercan Sokak
Çamözü Sokak
Şahap Sokak
Savaş Sokak
Çobanlıoğlu Sokak
Seymen Sokak
Baruthane Caddesi
Babil Sokak
Harbiye Çayırı Sokak
Cebel Topu Sokak