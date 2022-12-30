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Yasadışı bahis sitelerinin reklamını yapanlara polis operasyonu

Yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:23
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İstanbul'da yasadışı bahis sitelerinin reklamını yapanlara polis operasyonu

Yasadışı bahis sitelerinin reklamını yapanlara polis operasyonu
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 İstanbul'da yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan veya banka hesaplarını belli bir komisyon karşılığında bahis sitelerine kiralayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü yasadışı bahis sitelerine yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.



Farklı sosyal medya platformlarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve bu sitelerin para transferlerine aracılık etmek aracıyla banka hesabı açıp belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayan şüpheliler yönelik operasyonda 40 kişi yakalandı.



Operasyonun 50 kişiye yönelik olduğu belirtilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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