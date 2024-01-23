İstanbul'da yaşanan kafa kesme dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA
İstanbul'da yaşanan kafa kesme dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir şahsın arkadaşının başını keserek aşağı attığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde, kesik başın sokağa atılma anı ve vatandaşların panikle kaçışması göze çarptı.

Olay, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Sokak'ta saat 10.30 civarlarında yaşandı.

Çatı katındaki iki yabancı uyruklu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Kavga esansında biri eline geçirdiği baltayla arkadaşının kafasını kopararak öldürdü.

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Korkunç olayda cinayeti işleyen şahıs, arkadaşının kafasını çatıdan aşağıya attı. Kısa süre sonra da şahıs kendini boşluğa atarak intihara teşebbüs etti.

Dehşet verici anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kesilen kafanın sokağa atıldığı ve vatandaşların korku içinde kaçıştığı anlar görüldü.

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