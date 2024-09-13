İstanbul'da yaşayanlar dikkat. Hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı

Açıklamada yeni güzergah listesi de verildi. İşte trafiğin akacağı yollar...

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği'nin düzenlediği "Tour Of İstanbul" bisiklet yarışının 2 etabı 14-15 Eylül'de gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek program nedeniyle cumartesi günü Beykoz'da Pazar günü ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş'ta bazı yollar kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yaptığı ayrıntılı açıklamaya göre kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde sıralandı.

BEYKOZ'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

14 Eylül Cumartesi günü Beykoz'da ve 15 Eylül Pazar günü Fatih'te yapılacak etkinlikler nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belirlenmiştir:

Beykoz'da Trafiğe Kapatılacak Yollar (14 Eylül Cumartesi, 08:00 - 14:30):

Çukur Çayır, Saip Molla ve Ayvalıdere Caddeleri

Sultaniye, Şehit Bülent Kocabıyık ve Kelle İbrahim Caddeleri

Şahinkaya, Dr. Fahrettin Erkinsoy ve Mehmet Yavuz Caddeleri

Akbaba, Maraş ve Fener Caddeleri

Karakulak, Tuna ve Fener Yolu Caddeleri

Anadolufeneri Yolu

Kabakoz Yolu - Hicaz Caddesi Kesişimi (Anadolufenerinden gelişler kapatılacak)

(Anadolufenerinden gelişler kapatılacak) Yüzyıl Caddesi - Dereboyu Caddesi Kesişimi (Poyrazköy yönü kapatılacak)

(Poyrazköy yönü kapatılacak) Dereboyu Caddesi ve Kaynarca Köyü Yolu

Sırmakeş Caddesi, Kalkandere Caddesi (Kavacık istikameti kapatılacak)

(Kavacık istikameti kapatılacak) Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi (Riva istikameti kapatılacak)

(Riva istikameti kapatılacak) Kekimoğlu İsmail Caddesi, Riva Caddesi

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Girişi (Kavacık istikameti)

(Kavacık istikameti) Riva 1 giriş-çıkış, Riva, Mucize, Paşamandıra ve Demirkapı Caddeleri

Saniye İsmail Hanım, Kılıçlı ve Aşağı Mahalle Caddeleri

Şile ve Yukarı Mahalle Caddesi Kesişimi (İshaklı'dan gelişler kapatılacak)

(İshaklı'dan gelişler kapatılacak) Beykoz, Dünya, Seyri ve Paşa Caddeleri

Fatih'te Trafiğe Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar, 07:00 itibarıyla):

Ayvansaray Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Mürselpaşa, Abdülezelpaşa, Kadirhas Caddeleri ve bu caddelere çıkan tüm yollar

Ragıp Gümüşpala, Reşadiye Caddeleri ve bu caddelere çıkan tüm yollar

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Samatya varyant arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar

(Sirkeci ile Samatya varyant arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar Gülhane Parkı içi yolu ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Divan Yolu, Alemdar, At Meydanı Caddeleri ve bu caddelere çıkan yollar

Üçler, Nakilbent, Aksakal, Küçükayasofya Sokakları (tur otobüsleri için)

(tur otobüsleri için) Galata Köprüsü her iki yönüyle trafiğe kapalı olacak.

Alternatif Güzergahlar:

Atatürk Köprüsü

Fevzipaşa, Millet, Vatan, Onuncu Yıl Caddeleri

15 Eylül Pazar günü yapılacak etkinlikler nedeniyle İstanbul'da birçok bölgede yollar trafiğe kapatılacaktır. İşte detaylar:

Eyüpsultan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar (15 Eylül, 09:00 - Etkinlik Sonuna Kadar):

Silahtarağa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

ve bu caddeye çıkan tüm yollar Bahariye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

ve bu caddeye çıkan tüm yollar Yavedut Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Alternatif Güzergahlar:

Kazım Karabekir Caddesi

Eyüpsultan Bulvarı

Bülbüldere Caddesi

Yıldıztabya Caddesi

Vardar Bulvarı

Gaziosmanpaşa Caddesi

Beyoğlu'nda Trafiğe Kapatılacak Yollar (15 Eylül, 07:00 - Etkinlik Sonuna Kadar):

Tersane Caddesi Karaköy Meydan istikameti

Karaköy Meydan istikameti Kemeraltı Caddesi Beşiktaş istikameti

Beşiktaş istikameti Necatibey Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

ve bu caddeye çıkan tüm yollar Maliye Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi Beşiktaş istikametine çıkan tüm yollar

Alternatif Güzergahlar:

Refik Saydam Caddesi

Tersane Caddesi Unkapanı istikameti

Unkapanı istikameti Atatürk Köprüsü

Bahriye Caddesi

Evliya Çelebi Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Piyalepaşa Bulvarı

Beşiktaş'ta Trafiğe Kapatılacak Yollar (15 Eylül, 07:00 - Etkinlik Sonuna Kadar):

Dolmabahçe Caddesi Beşiktaş istikametine çıkan tüm yollar

Beşiktaş istikametine çıkan tüm yollar Beşiktaş Caddesi Zincirlikuyu istikameti

Zincirlikuyu istikameti Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu istikametine çıkan tüm yollar

Zincirlikuyu istikametine çıkan tüm yollar Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Varyant 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti

Sait Çiftçi Varyant 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D-100 Güney Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti

Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine çıkan tüm yollar

Alternatif Güzergahlar:

Kadırgalar Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Dereboyu Caddesi

Büyükdere Caddesi

D-100 Güney Zincirlikuyu mevkiinden akım Balmumcu/Büyükdere/Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

Sürücüler bu bölgelerde belirtilen saatler içinde alternatif güzergahları kullanmalıdır.