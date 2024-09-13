İstanbul'da yaşayanlar dikkat. Hafta sonu bu yollar trafiğe kapalı

Açıklamada yeni güzergah listesi de verildi. İşte trafiğin akacağı yollar...
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği'nin düzenlediği "Tour Of İstanbul" bisiklet yarışının 2 etabı 14-15 Eylül'de gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek program nedeniyle cumartesi günü Beykoz'da Pazar günü ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş'ta bazı yollar kapalı olacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yaptığı ayrıntılı açıklamaya göre kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde sıralandı.
BEYKOZ'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
14 Eylül Cumartesi günü Beykoz'da ve 15 Eylül Pazar günü Fatih'te yapılacak etkinlikler nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belirlenmiştir:
Beykoz'da Trafiğe Kapatılacak Yollar (14 Eylül Cumartesi, 08:00 - 14:30):
- Çukur Çayır, Saip Molla ve Ayvalıdere Caddeleri
- Sultaniye, Şehit Bülent Kocabıyık ve Kelle İbrahim Caddeleri
- Şahinkaya, Dr. Fahrettin Erkinsoy ve Mehmet Yavuz Caddeleri
- Akbaba, Maraş ve Fener Caddeleri
- Karakulak, Tuna ve Fener Yolu Caddeleri
- Anadolufeneri Yolu
- Kabakoz Yolu - Hicaz Caddesi Kesişimi (Anadolufenerinden gelişler kapatılacak)
- Yüzyıl Caddesi - Dereboyu Caddesi Kesişimi (Poyrazköy yönü kapatılacak)
- Dereboyu Caddesi ve Kaynarca Köyü Yolu
- Sırmakeş Caddesi, Kalkandere Caddesi (Kavacık istikameti kapatılacak)
- Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi (Riva istikameti kapatılacak)
- Kekimoğlu İsmail Caddesi, Riva Caddesi
- Kuzey Marmara Otoyolu Riva Girişi (Kavacık istikameti)
- Riva 1 giriş-çıkış, Riva, Mucize, Paşamandıra ve Demirkapı Caddeleri
- Saniye İsmail Hanım, Kılıçlı ve Aşağı Mahalle Caddeleri
- Şile ve Yukarı Mahalle Caddesi Kesişimi (İshaklı'dan gelişler kapatılacak)
- Beykoz, Dünya, Seyri ve Paşa Caddeleri
Fatih'te Trafiğe Kapatılacak Yollar (15 Eylül Pazar, 07:00 itibarıyla):
- Ayvansaray Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Mürselpaşa, Abdülezelpaşa, Kadirhas Caddeleri ve bu caddelere çıkan tüm yollar
- Ragıp Gümüşpala, Reşadiye Caddeleri ve bu caddelere çıkan tüm yollar
- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Samatya varyant arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Gülhane Parkı içi yolu ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Divan Yolu, Alemdar, At Meydanı Caddeleri ve bu caddelere çıkan yollar
- Üçler, Nakilbent, Aksakal, Küçükayasofya Sokakları (tur otobüsleri için)
- Galata Köprüsü her iki yönüyle trafiğe kapalı olacak.
Alternatif Güzergahlar:
- Atatürk Köprüsü
- Fevzipaşa, Millet, Vatan, Onuncu Yıl Caddeleri
15 Eylül Pazar günü yapılacak etkinlikler nedeniyle İstanbul'da birçok bölgede yollar trafiğe kapatılacaktır. İşte detaylar:
Eyüpsultan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar (15 Eylül, 09:00 - Etkinlik Sonuna Kadar):
- Silahtarağa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Bahariye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Yavedut Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
Alternatif Güzergahlar:
- Kazım Karabekir Caddesi
- Eyüpsultan Bulvarı
- Bülbüldere Caddesi
- Yıldıztabya Caddesi
- Vardar Bulvarı
- Gaziosmanpaşa Caddesi
Beyoğlu'nda Trafiğe Kapatılacak Yollar (15 Eylül, 07:00 - Etkinlik Sonuna Kadar):
- Tersane Caddesi Karaköy Meydan istikameti
- Kemeraltı Caddesi Beşiktaş istikameti
- Necatibey Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Maliye Caddesi
- Meclis-i Mebusan Caddesi Beşiktaş istikametine çıkan tüm yollar
Alternatif Güzergahlar:
- Refik Saydam Caddesi
- Tersane Caddesi Unkapanı istikameti
- Atatürk Köprüsü
- Bahriye Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Piyalepaşa Bulvarı
Beşiktaş'ta Trafiğe Kapatılacak Yollar (15 Eylül, 07:00 - Etkinlik Sonuna Kadar):
- Dolmabahçe Caddesi Beşiktaş istikametine çıkan tüm yollar
- Beşiktaş Caddesi Zincirlikuyu istikameti
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu istikametine çıkan tüm yollar
- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Varyant 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti
- D-100 Güney Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti
- Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine çıkan tüm yollar
Alternatif Güzergahlar:
- Kadırgalar Caddesi
- Muallim Naci Caddesi
- Dereboyu Caddesi
- Büyükdere Caddesi
- D-100 Güney Zincirlikuyu mevkiinden akım Balmumcu/Büyükdere/Sarıyer istikametine yönlendirilecek.
Sürücüler bu bölgelerde belirtilen saatler içinde alternatif güzergahları kullanmalıdır.