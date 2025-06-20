İstanbul’da yılan paniği: 7 ilçe diken üstünde! İhbarlar artırıyor: Ev, işyeri, sokaklar…

İstanbul'da havaların ısınmasıyla 7 ilçede ev, iş yeri ve araçlara giren yılanlar, vatandaşları tedirgin etti. Bazı yılanlar itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya bırakılırken, bazıları zehirli olduğu düşünülerek öldürüldü.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, "İlkbaharın sonlarından itibaren belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra yılanlar görülmeye başlıyor. Kırsal alanların şehirleşmesiyle beraber insanlarla karşılaşma durumları artmaya başladı. Sıcaklar artıkça temmuz-ağustos aylarında biraz daha azalacaklar. Yılanlar da sıcaktan kaçmaya başlayacaklar. Yollarda her yıl yüzlerce, binlerce yılan ezilerek hayatını kaybediyor. Yılanlar öldükçe farelerin sayısı artacak. Farelerin sayısı arttıkça hastalıklar artacak. Tarım ürünlerine gelen zarar artacak. Bu nedenle de aslında önce tanımak sonra korumak gerekiyor" dedi.

İstanbul'da yapılaşmanın artmasıyla yaşam alanları daralan yılanlar, havalarında ısınmasıyla yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Sultangazi, Arnavutköy ve Eyüpsultan başta olmak üzere kırsal alanlara yakın olan ilçelerde görülen yılanlar için itfaiye ekiplerine gelen ihbarlar arttı. Boş arazilerde, yol kenarlarında görülen yılanlar, ev ve iş yerlerinin bahçelerinde de görülmeye başlandı. İhbarlar üzerine olay yerine giden ekipler, koruyucu elbise ve ekipmanlarıyla muhafaza altına aldıkları yılanları doğaya bırakıyor. Bazı kişiler ise zehirli olup olmadığını bilmedikleri yılanları ellerindeki kürek, fırça, sopalarla öldürmek zorunda kaldı. Şuana kadar 7 ilçede görülen yılanlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

YILAN İŞ YERİNE GİRDİ

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde görülen yılan, iş yerine girdi. Tedirgin olan iş yeri çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekileri uzaklaştırarak yılanı çıkardı. Muhafaza altına alınan yılan, daha sonra doğaya salındı.

TEDİRGİN OLANLAR YILANLARI ÖLDÜRDÜ

Arnavutköy Sazlıbosna baraj gölünde çevredekiler tarafından fark edilen yılan, sopayla gölete atılırken Sultangazi'de mezarlıkta görülen yılan zehirli olduğunu düşünenler tarafından öldürüldü. Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde çocukların oynadığı sokakta görülen bir başka yılan ise fırça ve sopalarla öldürüldü. Büyükçekmece'de sokakta görülen yılan ise kedinin dikkatini çekti.

'ZEHİRLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK ÖLDÜRÜYORLAR'

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Doğan Sağlam, "Maalesef, şimdi yerleşim yerinin etrafı otluklarla dolu. Geçen de bir yılan aniden aracıyla seyir halindeki arkadaşımızın önüne atlamış. Neredeyse kaza yapacağını söylüyordu. Yılan var tabii ki de, yok değil. Yetkili kişilerin ilgilenmesi ve buna bir önlem almalarında fayda var. Evlerin yakınlarında oluyor, denk geliyoruz. Bazen de komşularımızdan duyuyoruz; evinin önünde yılan görüldüğünü ve çocukların korktuğunu söylüyorlar. Hatta yakınımızda bulunan arka sokakta binaya girmişti yılan. İtfaiye ekipleri çağrılmıştı. Gelen itfaiye ekipleri yılanı kurtardıktan sonra doğaya saldı. Zehirli mi zararlı mı tabii ki de bilemiyoruz ama yılan olduğu için tedbirimizi almak zorunda kalıyoruz. Hatta zaman zaman bazı arkadaşlar yılan gördüğünde tedirgin oluyor. Zehirli olduğunu düşünerek yılanı öldürüyorlar. Böyle bir sıkıntılıydı sıkıntıyla da karşı karşıyayız" dedi.

'30 TANE YAVRU YILAN ÖLDÜRDÜLER'

Yılanlardan çok korktuğunu söyleyen Süleyman Doğan Yılmaz, "Yılandan korktuğum kadar silahtan korkmam. Çok korkuyorum yılandan. Hanım korkmuyor; eliyle tutup çekiyor. Yılan sıcağı çok sever. Geldi demire dolanmış, 3-4 sene önce oturduğum yerin üstündeki yerdeydi. Görünce bu ne dedim. Hanımı çağırdım, kuyruğundan tuttu çekti. Öldürmeyelim dedi otluk alana bıraktı. Mesela şu bitişiğimizdeki bina boştu. Kiraya verildiğinde otlukları temizlendi. En az 30 tane yavru yılan öldürdüler. Özellikle boşalan çok geliyorlar. Hayvanlar aç. Bir de buraya İçki içmek için gelenler öldürüyorlar" dedi.

'TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARINDA BİRAZ DAHA AZALACAKLAR"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksek Okulu'ndan Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, "Yılanlar soğukkanlı hayvanlar. Kışın soğuktan korunabilmek için kış uykusuna yatıyorlar. Bizler gibi vücut ısıları sabit değil, çevreye göre ayarlayabiliyorlar. Bu nedenle sıcaklıklar arttıkça aktiviteleride artıyor. İlkbaharın sonlarından itibaren hava sıcaklığı belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra yılanlar görülmeye başlıyor. Özellikle kırsal alanların, insanlar tarafından şehirleşmesiyle beraber, doğal alanların şehir baskısı altında kalmasıyla beraber, insanlarla karşılaşma durumları artmaya başladı. Sıcakları artıkça Temmuz-Ağustos aylarında biraz daha azalacaklar. Çünkü yılanlarda o kadar sıcaktan kaçmaya başlayacaklar. Şu an Mayıs ayı ve Haziran ayı yılanlarla en çok denk gelebileceğimiz aylar, en çok karşılaşabileceğimiz aylar. O nedenle de gayet normal. Bu kadar fazla insanın 20 milyon insanın bulunduğu bir şehirde haftada 3-5 yılan görmek böyle vakalarla karşılaşmak oldukça normal, sıradan" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA SADECE BİR TÜR ZEHİRLİ YILAN VAR'

Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, "Nedense kültür olarak yılanlardan çok fazla korkuyoruz. Aslında korkmamız gereken pek çok canlı cansız faktör. Kimse sivrisinekten korkmuyor. Sivrisinek dünyada en fazla insan öldüren hayvan. Öyle baktığımız zaman kimse mantardan korkmuyor. Mantar yiyorlar. Her yıl onlarca kişi mantardan hayatını kaybediyor. Ama yılanlardan korkuyorlar. Aslında bir bilinçsizlik söz konusu. Tanımamak söz konusu. Tanırsanız korkmazsınız. Bulunduğumuz coğrafyada, İstanbul'da sadece bir tür zehirli yılan var. Burunlu engerek. Boyu da yarım metreyi biraz geçiyor. 1 metreye çoğunlukla ulaşmıyor ve çok yavaş hareket eden bir tür. Çok nadir bulunan bir tür. Ben şimdiye kadar İstanbul'da 3 defa denk geldim. O kadar nadir görülüyor. Biz devamlı araziyiz. Devamlı doğadayız. Fakat çok az denk geliyoruz. En çok karşılaşılan yılanlar; çoğunlukla zararsız olan, Hazer yılanı gibi. Sarı yılan gibi. Eskülap yılanı gibi. Ev yılanı gibi. Çukurbaşlı yılan gibi yılanlar. Bunların hepsi zehirsiz yılanlar. Zehirsiz oldukları için çok hızlı hareket ediyorlar. Bakın yılanlar şuna dikkat etmen lazım. Zehirsiz olan yılan hızlı hareket eder. Zehirli olan yılan, zehirli olduğu için kolay kolay kaçmaz. Avını zehirleyerek, zerk ederek öldürdüğü için de çok yavaş hareket eder" dedi.

'YILANLAR ÖLDÜKÇE FARELERİN SAYISI ARTACAK'

Yılanların bio çeşitliliğe çok faydalı olduklarını söyleyen Ergün Bacak, "Bir yılan bir mevsim boyunca, onlarca fareyi yiyerek yok ediyor. Kurbağaları yiyorlar. Kertenkeleleri yiyorlar. Bu şekilde bio çeşitliliğe katkıda bulunuyorlar. Bu yüzden de yılanları öldürmek yerine karşılaşma durumlarında, itfaiye haber vermek, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber vermek, belediyelere haber vermek en iyi yöntemlerden birisi olabilir. Mümkünse öldürmeyelim. Çünkü onlar doğanın bir parçası. Uzman bir kişi gelsin alsın. Başka bir alanda taşısın. Başka bir alanda yaşamına devam etsin. Çünkü sayıları çok azalıyor. Zaten şehirleşme baskısı onun üzerinde. Yollarda her yıl yüzlerce, binlerce yılan ezilerek hayatını kaybediyor. Bir de üzerine bu tip karşılaşmalarda ölürlerse etrafta yılanlar öldükçe farelerin sayısı artacak. Farelerin sayısı arttıkça hastalıklar artacak. Tarım ürünlerine gelen zarar artacak. Bu nedenle de aslında önce tanımak sonra korumak gerekiyor" dedi.