İstanbul’da yolcu minibüsü kaza yaptı. 5 yolcu yaralandı

Kaynak: İHA
İstanbul’da yolcu minibüsü kaza yaptı. 5 yolcu yaralandı
Sarıyer’de bir taksi ile yolcu minibüsü trafik kazasına karıştı. Kazada 5 yolcu yaralandı.

İstanbul Sarıyer’de meydana gelen bir trafik kazasında 5 yolcu hafif bir şekilde yaralandı. Sürücülerin ismi öğrenilmeyen kaza Seyrantepe ile Topkapı arasında sefer yapan yolcu minibüsüne çarpan bir taksi arasında gerçekleşti.

Kaza sonucunda yolcu minibüsündeki 5 yolcu hafif bir şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere ihbar etmesi ile olay yerinde polis ve sağlık yetkilileri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı yolculara ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonucunda aksayan ulaşım araçların yoldan kaldırılması ile aksayan trafik yeniden normale dönbdü.

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