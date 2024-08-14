İstanbul'da yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı

Yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı

Kaza, Harem Sahil Yolu üzerinde, saat 07.30 civarında gerçekleşti. İETT otobüsünü Cemil S. yönetirken, şehirlerarası otobüsün şoförü Osman Ç.'ydi. Malatya'dan Harem Otogarı'na doğru seyir halindeyken duramayan şehirlerarası otobüs, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda şehirlerarası otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, sahil yolunun Üsküdar istikametinde trafik akışının durmasına sebep oldu. Çekici yardımıyla otobüslerin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Kazaya tanık olan yolculardan Ercan Alp, “Biz uyuyorduk, vurduktan sonra ayıldık. Şoförün mü, İETT otobüsünün hatası mı bilmiyorum. Biranda İETT otobüsü frenledi. Bizim otobüste 60 -70 km hızla gidiyordu. Uyuyorduk. Çocuklara bir şey olmadı. 3-4 yaralı var. Malatya’dan gelip Harem’e oradan da Esenler Otogarı’na gidecektik" şeklinde konuştu.