İstanbul’da yollar buz tuttu! Araçlar yollarda kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da kar yağışının etkisini artırdı. Havanın soğuması ile birlikte yollar buz tuttu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolların buz tutması nedeniyle İETT otobüslerinin bazıları yolda kaldı.

İstanbul'da aralıklarla yağan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah erken saatlerden itibaren işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadı. Kar yağışının etkili olduğu Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde de yoğun kar yağışından sonra yollar buz tuttu. Belediye otobüsleri ve araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Fındıklı Mahallesi- Üsküdar hattında çalışan belediye otobüsü Alanaldı Caddesi'nde buzlanan yolda kaldı. Yolcular, bir süre sonra otobüsten inerek yaya olarak yola devam etti.

Otobüste bulunan yolculardan Kadir Sayıt, "Yoğun kardan dolayı yokuşu çıkamadı otobüs. Bizde mecburen yürüyerek başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz. İşe gitmeye çalışıyoruz inşallah yetişiriz" dedi.

Otobüs şoförü Yavuz Çelebi ise, "Kardan dolayı yolda buz olmuş, otobüs kaydı. Tuzlama yapılmamış akşamdan beri tuzlama olmadığı için araç ilerlemiyor. Araç dolu olduğu halde çıkamadım" şeklinde konuştu.

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde de 2 İETT otobüsü yolda kaldı. Otobüsler bir süre ilerleyemedi. Otobüsler nedeniyle diğer araçlar da yolda kaldı, bazı araçlar güçlükle yollarını değiştirdi.

İstanbul’da yollar buz tuttu! Araçlar yollarda kaldı

İstanbul’da yollar buz tuttu! Araçlar yollarda kaldı

İstanbul’da yollar buz tuttu! Araçlar yollarda kaldı

İstanbul’da yollar buz tuttu! Araçlar yollarda kaldı

İstanbul’da yollar buz tuttu! Araçlar yollarda kaldı

İstanbul’da yollar buz tuttu! Araçlar yollarda kaldı

İstanbul’da yollar buz tuttu! Araçlar yollarda kaldı

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