İstanbul'da yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda akşam saatlerinde meydana gelen feci olayda, edinilen bilgilere göre Yürüyen merdivenlerin bakımını yapan yüklenici firma elemanı Buğrahan Bıyıklı (31), merdivenlerin aniden çalışmasıyla merdiven arasında sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan işçi olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bıyıklı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bıyıklı'nın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.