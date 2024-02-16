İstanbul'da yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu

Kaynak: İHA
İstanbul'da yürüyen merdivene sıkışarak hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu
Gayrettepe’de yürüyen merdivenleri tamir ettiği esnada, merdivenin aniden çalışması sonucu bulunduğu yerde sıkışıp hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda akşam saatlerinde meydana gelen feci olayda, edinilen bilgilere göre Yürüyen merdivenlerin bakımını yapan yüklenici firma elemanı Buğrahan Bıyıklı (31), merdivenlerin aniden çalışmasıyla merdiven arasında sıkıştı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan işçi olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bıyıklı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bıyıklı'nın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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