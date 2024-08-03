İstanbul’da zam şampiyonu Limon oldu

Düzenleme: Büşra Kapan
İstanbul’da zam şampiyonu Limon oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında kentteki perakende fiyatlarının artış ve azalış oranlarını açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 111'inin fiyatı arttı, 49'unun fiyatı düştü ve 82 ürünün fiyatında değişiklik olmadı.

Temmuz ayında yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 53,34'lük artışla fiyatı en fazla yükselen ürün oldu.

Ayrıca kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundaki yardımcı okul kitapları yüzde 50,51, konut harcamaları grubundaki elektrik yüzde 38, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundaki taze fasulye yüzde 33,31 arttı.

Sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda ise röntgen çekimi ücreti yüzde 23,66, laboratuvar tahlil ücreti yüzde 23,61 ve hastane ameliyat ücreti yüzde 22,68 artış gösterdi. Öte yandan giyim harcamaları kadın giyimi alt grubunda yer alan bluz fiyatları yüzde 18,31 geriledi ve kadın bluzu, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış görülen diğer ürünler arasında çocuk giyimi alt grubundaki çocuk bluzu yüzde 13,14, kadın giyimi alt grubundaki etek yüzde 10,24, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundaki erik yüzde 10, kadın giyimi alt grubundaki elbise yüzde 9,73, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundaki kavun yüzde 8,73, patlıcan yüzde 8,10 ve armut yüzde 7,44 olarak kayıtlara geçti.

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