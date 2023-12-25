İstanbul’daki barajların doluluk oranları belli oldu. Yağmurlar ne kadar etki etti

Kaynak: İHA
İstanbul’daki barajların doluluk oranları belli oldu. Yağmurlar ne kadar etki etti
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarına da yansıdı.

İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar barajlardaki doluluk seviyesini etkiledi.

İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre; geçen hafta yüzde 49.34 olan baraj doluluk oranları yağışlar sonrası yüzde 51.65’e yükseldi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.13 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şu şekilde;
Büyükçekmece: 42.37
Sazlıdere: 32.64
Istarancalar: 70.02
Kazandere: 46.57
Pabuçdere: 26.13
Ömerli: 69.61
Darlık: 62.37
Elmalı: 85
Terkos: 41.45
Alibey: 62.58"

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