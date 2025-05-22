İstanbul'daki baz istasyonu tehlike saçıyor! Vatandaşlar diken üstünde

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Barış mahallesi Ali Çebi caddesi Samsun sokak başlangıcı baz istasyonlarının bağlı olduğu direk yana doğru eğik durumda olduğu görüldü. Bu direğin tehlike saçtığı bildirildi.

Beylikdüzü Barış mahallesi Ali Çebi Caddesi'nde, Samsun sokak başlangıcındaki eğilmiş aydınlatma direği tehlike teşkil ediyor.

Vatandaşlar; Belediye ve ilgili kurumlara yaptıkları şikayetlerin karşılıksız kaldığını belirterek, üzerinde çok sayıda baz istasyonu ekipmanı bulunan direğin yıkılması halinde can ve mal kaybına yol açacağı uyarısında bulunup derhal tedbir alınmasını istedi.