İstanbul'daki dev hastane iflasın pençesinde. Türkiye'nin ilk özel hastanelerindendi

İstanbul’un köklü sağlık kuruluşlarından Çevre Hastanesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 1983’ten bu yana hizmet veren hastane, plastik cerrahiden tüp bebek tedavisine, saç ekiminden genel sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çevre Sağlık Tesisleri A.Ş. ve Eskişehir Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin başvurusu üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Süreci yönetmek için Hüdai Bal, Dr. Mustafa Hakan Yılmaztürk ve Prof. Dr. İsmail Kayar’dan oluşan bir komiser heyeti atandı.

İLERİ TEKNOLOJİYLE DONALITMIŞ

Mahkeme, konkordato kararına itiraz etmek isteyen alacaklılara 7 günlük süre tanıdı. İtirazlar, delillerle birlikte sunularak konkordato talebinin reddi için değerlendirilecek. Bu süreç, hastanenin mali geleceğini belirlemede kritik bir rol oynayacak.

1983’te kurulan Çevre Hastanesi, Türkiye’nin ilk özel hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor. 1994’te yenilenen tesis, 2021’de Fertillife Sağlık Grubu tarafından devralındı. JCI akreditasyonuna sahip hastane, uluslararası standartlarda hizmet sunuyor.

Hastane, hasta memnuniyetini merkeze alan yaklaşımıyla tanınıyor. Modern tesisleri, nitelikli doktorları ve ileri teknolojiyle donatılmış altyapısıyla kapsamlı sağlık hizmetleri sağlıyor. Çalışan memnuniyetine de önem veren kurum, motivasyon programlarıyla dikkat çekiyor.

AYAKTA KALMA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Çevre Hastanesi, 40 yılı aşkın deneyimiyle sağlık sektöründe referans bir kuruluş olmayı sürdürüyor. Ancak mali sorunlar, hastanenin geleceğine dair belirsizlik yaratıyor. Konkordato süreci, bu köklü kurumun ayakta kalma mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacak.

İstanbul’un yanı sıra farklı şehirlerde sağlık yatırımlarıyla bilinen Çevre Hastanesi, Fertillife bünyesinde tüp bebek ve estetik cerrahi gibi alanlarda uzmanlaşmış durumda.