İstanbul’daki IŞİD’e yönelik operasyonda yakalandı! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda, aralarında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı bir şüphelinin de olduğu 9 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve kentte faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişiyle birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı.

2-004.jpg

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin lira, 2 bin euro, 17 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

