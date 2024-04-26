İstanbul'daki lüks rezidansta kadın cinayeti. Önce intihar dedi sonra itiraf etti

Kartal'da evli ve üç çocuk babası 47 yaşındaki Ömer Öktem, bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın’ı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından Öktem, genç kadının eniştesi Mesut Toğay’ı arayarak Selin Yalın'ın intihar ettiğini söyledi.

Olay yerine polis eşliğinde giden enişte Mesut Toğay, "Saat 23.00 sıralarında telefon geldi. Bana Selin'in öldüğünü, intihar ettiğini söyledi. Ben de 'neredesiniz' dedim. Direkt eve gittim ama yolda giderken polisi aradım çünkü polisi aramadığını söylemişti, ambulansı ben aradım" dedi.

Togay "Polis ekiplerini bekledim, ekipler ile birlikte yukarı çıktım. Çıktığımızda gördüğümüz manzara kötüydü. Kızcağız koltukta üstü örtülü vaziyette yatıyordu. Ondan sonra kendisinin ateş etmediğini, kızın kendi intihar ettiğini söyledi. Kendini yerlere atıyordu" dedi.

SABAH EZANINDA İTİRAF ETTİ

Mesut Toğay, "Daha sonra suçu kabul etmediğini söyleyince bizi emniyet aldı. Sabah 06.00 sıralarına kadar hepimiz emniyetteydik. Bizi de sorguya aldılar çünkü ilk ben arandım. Emniyet güçleri beni de sorguladı. Sabah ezanında suçu kabul etti. Kendisi yaptığını söyledi. İtiraf edince biz serbest kaldık. Kavgalar oluyordu ama cinayete gideceği aklımıza gelmezdi" dedi.

Olayın ardından gözaltına alınan Ömer Öktem, emniyette yapılan işlemlerin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öktem, savcılıkta verdiği ifadede Selin Yalın'ın ölümüyle sonuçlanan olayın kazayla olduğunu söyledi.