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Japon Deprem Uzmanı İstanbul’daki olası depremin büyüklüğünün sebebini açıkladı

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da beklenen olası deprem hakkında tek bir fay kırılırsa 7, iki fay kırılırsa 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceği tahmininde bulundu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 13:17
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İstanbul’daki olası depremin büyüklüğünün sebebini Japon Deprem Uzmanı açıkladı

Japon Deprem Uzmanı İstanbul’daki olası depremin büyüklüğünün sebebini açıkladı
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Japon afet uzmanı Yoshinori Moriwaki Haberler'in Youtube kanalına katılarak olası İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İKİ FAY KIRILIRSA 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLUR

Moriwaki, İstanbul'da tek bir fay kırılırsa 7, iki fay kırılırsa 7.5 büyüklüğünde deprem beklediklerini ifade etti.

Japon Uzman depremin gerçekleşeceği zamana ilişkin ise yapılan çalışmalara göre "Yüzde 60-70 olasılık ile 23 sene içerisinde olabilir" dedi.

HANGİ İLÇELERİN ZEMİNİ İYİ?

Moriwaki ayrıca "İstanbul'da hangi ilçeler depreme daha dayanıklı?" sorusuna ise, boğazın iki yakasının sağlam olduğunu ifade ederken "Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy ve Ataşehir" iyi dedi.

Moriwaki, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin ise zeminin yumuşak olduğunu vurguladı.

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