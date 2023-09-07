İstanbul’daki selde yeni görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar Kelime-Şehadet getirdi

İstanbul'da önceki gece etkili olan sağanak yağış kısa sürede sele neden olurken, Başakşehir, İkitelli, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçeleri sular altında kalmıştı.

Yaşanan sel felaketinde 2 vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Başakşehir’de kurtarılmayı bekleyen vatandaşların Kelime - Şehadet getirdiği anlara ait yen görüntüler ortaya çıktı.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİLER

Sel sularının altında kalan Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde çekilen görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve büyük paniğin yaşandığı Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki olaylara ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Videoda kütüphanenin önünde çaresizce kurtarılmayı bekleyen gruptan bazılarının Kelime-i Şehadet getirdiği duyuluyor.