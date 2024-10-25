İstanbul’daki taksiciler Ankara’da saldırıyı protesto etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’daki taksiciler Ankara’da saldırıyı protesto etti

İstanbul'daki taksiciler, dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Ankara’da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı, İstanbul'daki taksiciler tarafından kınandı. Taksilerine astıkları Türk bayraklarıyla konvoy yapan taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelerek basın açıklamasında bulundu.

İstanbul'daki taksiciler, dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı. Şişli'de toplanan yüzlerce taksici, araçlarına astıkları Türk bayrakları ile konvoy halinde Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi. Taksiciler burada şehitler için saygı duruşunda bulunarak basın açıklaması yaptı.

"CANLA, BAŞLA DAHA ÇOK ÇALIŞARAK MÜCADELE EDECEĞİZ"

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Dündar, meslektaşları şehit Murat Arslan için başsağlığı dilerken, "Başkentimiz Ankara'da devletimizin ve milletimizin göz bebeği TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınamak ve terörün her türlüsünü lanetlemek için yüzlerce taksi ve taksi şoförü meslektaşımız ile bu alanda toplandık. Bu baki devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, huzuru ve barışı için, bu topraklarda yaşayan herkes gibi hainlere ve teröristlere inat canla, başla daha çok çalışarak mücadele edeceğiz. Yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizden bir tanesi de bizler gibi taksi şoförlüğü yapan Murat Arslan abimizdi. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun.'' dedi.

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