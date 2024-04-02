İstanbul'daki yangında ölü sayısı 29 oldu

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada yangının gece kulübündeki tadilat sırasında çıktığını belirtti. Valilik, can kaybının 29'a yükseldiğini duyurdu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların yapıldığını belirtti. İmamoğlu yangında daha fazla can kaybı olmamasını temenni etti.

Soğutma işlemlerinin devam ettiğini ileten İmamoğlu, yapının içinde çok sayıda inşaat malzemesi bulunduğu ifade etti ve bu sebeple yapının içine ulaşmanın zorluğundan bahsetti.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yangına ilişkin yaptığı açıklamada can kaybının maalesef 29'a yükseldiğini ve olay yerine 32 adet ambulans ile 1 UMKE timinin görevlendirildiğini belirtti.

Koca, "Acı kayıplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.