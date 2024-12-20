İstanbul’dan kaçırdı! Zonguldak’ta yakalandı: Roma ve Bizans dönemine ait

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’dan kaçırdı! Zonguldak’ta yakalandı: Roma ve Bizans dönemine ait

Zonguldak’ta polisi bir araçta yapmış olduğu aramada Roma ve Bizans dönemine ait tarihi sikkeleri buldu. Farklı ebatlarda olan tarihi sikkeler müze yetkililerini teslim edilirken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadeniz Ereğli ilçesinde bir şüphelinin İstanbul'dan temin ettiği tarihi eserleri pazarlamak amacıyla getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 3 bin 24 adet farklı ebatlarda sikke ele geçirildi. Sikkelere el konulurken ismi açıklanmayan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri Çaycuma ilçesinde iki işletmede yaptıkları aramada 34 bin 400 adet boş makaron, 13 bin gram kıyılmış açık tütün, 4 bin 820 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 183 adet sarma kağıdı, 1 adet elektronik terazi, 3 adet tütün doldurma makinasına ait aparat, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul’dan kaçırdı. Zonguldak’ta yakalandı. Roma ve Bizans dönemine ait

İstanbul’dan kaçırdı. Zonguldak’ta yakalandı. Roma ve Bizans dönemine ait

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