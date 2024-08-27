İstanbulkart sahipleri dikkat! 24 saat ücretsiz oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbulkart sahipleri dikkat! 24 saat ücretsiz oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

İBB’den yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı’nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlanacak. İstanbullular, etkinlik ve anma programlarına ücretsiz toplu ulaşım araçlarını kullanarak katılabilecek.

ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM HİZMETİ

Zafer Bayramı’nda, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. Bu sayede İstanbullular, etkinlik ve anma programlarına kolayca ulaşabilecekler.

KUTLAMALARIN ANA MERKEZİ: EMİNÖNÜ MEYDANI

Kutlamaların ana merkezi, sevilen sanatçıların konserlerinin gerçekleşeceği Eminönü Meydanı olacak. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikler kapsamında, Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28-29 Ağustos tarihlerinde konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleri gerçekleştirilecek.

ETKİNLİK DETAYLARI

Etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere “www.ibb.gov.tr” adresinden ulaşılabilir. İstanbullular, bu özel günü coşkuyla kutlamak için çeşitli etkinliklere katılma fırsatı bulacaklar.

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