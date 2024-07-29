İstanbulkart sahipleri dikkat! Yüzde 50 indirim geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbulkart sahipleri dikkat! Yüzde 50 indirim geldi

İstanbul'da yaşayan milyonlarca İstanbulkart sahibi için yüzde 50 indirim haberi duyuruldu.

İstanbulkart sahipleri için yapılan bu yeni hamleyle birlikte, İstanbulluların ulaşımını daha pratik ve ekonomik hale getililmesi hedefleniyor.

İstanbulkart sahipleri, toplu taşıma araçlarını kullanırken %50 indirim fırsatından yararlanarak trafiksiz şekilde daha rahat ve uygun fiyatlı yolculuk yapabilecekler.

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YÜZDE 50 İNDİRİM VE İSPARK

İstanbulkart sahipleri, toplu taşıma araçlarını %50 indirimle kullanabilecekler. Bu kampanya sayesinde İstanbulluların şehir içi ulaşım masrafları büyük ölçüde azalacak.

Araçlarını İspark P+D otoparklarına park eden İstanbulkart sahipleri, toplu taşıma araçlarını kullanarak trafiksiz yolculuk yapmanın keyfini çıkaracak ve önemli bir avantaj sağlayacak.

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NASIL YARARLANILABİLİR?

1. İstanbulkartınızı kullanın: Toplu taşıma araçlarına binerken İstanbulkartınızı kullanarak %50 indirimden faydalanabilirsiniz.
2. P+D Otoparkları: Şehrin farklı noktalarında bulunan İspark P+D otoparklarını kullanarak, aracınızı güvenle park edebilir ve toplu taşıma araçlarıyla yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

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KAMPANYANIN AVANTAJLARI NELER?

-Ekonomik ulaşım: Toplu taşıma araçlarını %50 indirimle kullanarak, ulaşım masraflarınızı düşürebilirsiniz.
-Trafiksiz yolculuk: İspark P+D otoparklarına aracınızı bırakıp, toplu taşıma araçlarıyla kolayca yolculuk yapabilirsiniz.
-Çevre dostu: Toplu taşıma araçlarını kullanarak, trafikte daha az araç bulunmasını sağlayabilir ve çevreye katkıda bulunabilirsiniz.

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Bu kampanya, İstanbulluların hem ekonomik hem de konforlu bir yolculuk yapmalarını sağlayacak. İstanbulkart sahipleri için büyük bir fırsat olan bu indirim kampanyasını kaçırmamak, toplu taşıma araçlarını ve İspark P+D otoparklarını tercih etmeleri önem taşıyor.

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Ulaşım İstanbul'un resmi X hesabından indirime ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Ulaşım İstanbul'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Aracınızı seçili ispark P+D otoparklarına bırakın ve istanbulkart'ınızı kullanarak toplu taşıma araçları ile yolculuğunuza devam edin.

Bu sayede, hem %50 indirimden hem de konforlu toplu ulaşımdan faydalanın.

Şehrin çeşitli noktalarında bulunan P+D otoparklarımızla sizlere daha kolay, ekonomik ve çevreci ulaşım imkanı sunuyoruz.

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